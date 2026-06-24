الكاميرا فضحته.. القبض على بقال استدرج طفلة وتحرش بها داخل محله ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإستدراج طفلة داخل أحد المحال ببنى سويف ومحاولة التحرش بها.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو (14 سنة) وبإستدعائها حضرت رفقة (والديها - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى سويف) ، وبسؤالها أقرت بأن الواقعة قديمة حدثت خلال عام 2024م حال قيامها بشراء بعض المنتجات من محل البقالة المشار إليه وأيد والديها ذلك وأقرا بعدم تحريرهما محضر بالواقعة حفاظاً على سمعة كريمتيهما.





أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مالك محل بقالة "له معلومات جنائية").. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.





