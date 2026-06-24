الداخلية تقيم الإحتفال السنوى بيوم التدريب لعام 2025/ 2026

نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" الإحتفال السنوى بيوم التدريب للعام التدريبى 2025/2026م ، وذلك بحضور اللواء مساعد وزير الداخلية – رئيس قطاع التدريب ، وعدد من القيادات الأمنية وممثلى الجهات الشرطية المختلفة.

ويأتي الإحتفال تجسيداً لنهج الوزارة فى ترسيخ ثقافة التطوير المستدامة والإرتقاء بالقدرات المهنية والفنية للعناصر الشرطية ، بما يواكب التغيرات الأمنية المتسارعة ويسهم فى دعم كفاءة الأداء الأمنى وتحقيق أعلى معدلات الجاهزية والتميز.



و شهدت فعاليات الإحتفال إستعراضاً لأبرز الإنجازات والجهود التدريبية التى تحققت خلال العام التدريبى 2025 – 2026م ، وما أسفر عنه من تطوير لمستوى الأداء ورفع كفاءة الكوادر الشرطية من الأفراد والموظفين المدنيين والمجندين بمختلف جهات الوزارة ، بما إنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة الأمن والإستقرار.



كما تضمن الإحتفال الإعلان عن نتائج مرحلة تقييم العملية التدريبية وقياس مستوى الأداء بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية ومراكز تدريب الشرطة ، إلى جانب إستعراض نتائج المسابقات التدريبية والتخصصية التى أجريت خلال العام التدريبى الحالى.

وفى هذا السياق تم تنفيذ العديد من المسابقات التدريبية والأمنية لإختيار العناصر والجهات المتميزة ، كما شملت تقسيم الأنشطة التدريبية المتميزة بمديريات الأمن ومراكز التدريب ، ومسابقات الجودة التدريبية للمعاهد والمراكز التدريبية ، ومسابقة الرماية القتالية والنظامية للأفراد والضباط ومسابقة الفكر التدريبى وغيرها من الفعاليات التى تستهدف تعزيز روح المنافسة الإيجابية والإرتقاء بمستوى الأداء.

وفى ختام الإحتفال تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة فى مختلف مجالات التقييم والمسابقات التدريبية فضلاً عن تكريم الضباط والأفراد الذين حققوا مستويات أداء متميزة خلال العام التدريبى 2025 – 2026م تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التميز والعطاء فى خدمة الوطن.

كما شهدت الإحتفالية تكريم نخبة من المحاضرين المتميزين الذين أسهموا بجهودهم العلمية والعملية فى دعم العملية التدريبية ، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة حكام مسابقة الرماية ، تقديراً لعطائهم ودورهم البارز فى إنجاح المسابقات وتحقيق أعلى معايير النزاهة والإحترافية فى التقييم.

ويؤكد الإحتفال السنوى بيوم التدريب حرص وزارة الداخلية على جعل التدريب ركيزة أساسية لتطوير الأداء الأمنى ، وإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة وإقتدار ، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على أمن الوطن وإستقراره.





