الشرطة تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء ببولاق أيوالعلا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء للإتجار بها في القاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بإدارة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا كورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وضُبط بحوزتهما (عدد 107 قطعة سلاح أبيض– مجموعة من الأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.