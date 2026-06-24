إحباط محاولة لتهريب 3 طن سولار للسوق السوداء بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 طن مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بأسوان.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول "- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.



تم إستهداف المذكورين وضبطهم، وضبط بحوزتهم ( أكثر من 3 طن مواد بترولية "سولار"، سيارتين "ربع نقل بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





