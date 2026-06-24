قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة أممية: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهدافها للأطفال الفلسطينيين
مدبولي: نبيل فهمي لعب دورا مؤثرا في السياسة الخارجية المصرية
مدبولي: الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية
مدبولي: احتفالية غدا بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء أول ديوان للشئون الخارجية في مصر
مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مفيش تأجيل.. التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة يوم 2 يوليو
نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات
مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات.. ونواب: مصر جاذبة للاستثمارات
موظف خدمة عملاء مزيف.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين
بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحباط محاولة لتهريب 3 طن سولار للسوق السوداء بأسوان

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 طن مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بأسوان.


 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول "- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.
 

 تم إستهداف المذكورين وضبطهم، وضبط بحوزتهم ( أكثر من 3 طن مواد بترولية "سولار"، سيارتين "ربع نقل بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتجميع المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية مواد بترولية السوق السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ الأمريكي

الغول: توقيت تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف الحرب مع إيران غير مناسب

مايان السيد

مايان السيد تكشف كواليس فيلميها "ولنا في الخيال حب" و "وتر واحد"

خام برنت

خام برنت ينخفض إلى 75.93 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ مطلع مارس

بالصور

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد