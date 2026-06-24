اللحظات الأولى للسيطرة على حريق مصنع خشب في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المصانع بمنطقة المرج، بعدما دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وحصر الخسائر.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث مدعومة بخزانات مياه استراتيجية، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المنطقة وتسهيل أعمال المكافحة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق بشكل كامل، فيما بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عنه.