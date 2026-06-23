6 سيارات إطفاء.. حريق يلتهم مخزنا على مساحة 500 متر في منطقة المطورين بالسادات

تمكنت قوات الحماية المدنية والأطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق مخزن علي مساحة 500 متر بمنطقة المطورين بمدينة السادات.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بنشوب حريق في منطقة المطورين.

بالانتقال تبين نشوب حريق في مخزن علي مساحة500 متر لتجميع المواتير المراوح والريسفير ملك شركة الفا جروب.

وعلي الفور تم الدفع ب 6 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

كما تبين أن الحريق دون إصابات بشرية بينما جاءت التلفيات في حريق قطع غيار المواتير المراوح والريسفير.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.