إخلاء سبيل الأب وابنتيه في واقعة طبيبة شبرا الخيمة وحبس باقي المتهمين

قررت جهات التحقيق المختصة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل الأب وابنتيه في واقعة التعدي على طبيبة الأسنان داخل أحد المراكز الطبية بمدينة شبرا الخيمة، مع استمرار التحقيقات في القضية.



كما قررت حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيقات، وهما شقيق الطبيبة وشقيق المتهمين وضبط وإحضار شقيقهم الثاني لاستكمال إجراءات التحقيق وسماع أقواله في الواقعة.



وتواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات، حيث تستمع إلى أقوال أطراف الواقعة والشهود، وتفحص التحريات والتقارير الطبية والفنية للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.



وتأتي هذه القرارات في إطار استكمال التحقيقات الجارية بشأن الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا، عقب تداول مقطع فيديو يوثق مشاجرة داخل أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة.



وكشفت نتائج تحليل المواد المخدرة التي أُجريت للمتهمين الخمسة، ثبوت تعاطي شقيق الطبيبة للمواد المخدرة، فيما جاءت نتائج باقي المتهمين سلبية، وتم إرفاق نتائج التحاليل بملف التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ألقت القبض على 5 أشخاص، بينهم 4 من أسرة إحدى الفتيات وشقيق طبيبة أسنان، على خلفية الواقعة التي شهدتها إحدى الوحدات الصحية بمدينة شبرا الخيمة، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تفاصيل التعدي.