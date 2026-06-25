كانت عند صاحبتها.. عودة فتاة شبرا المتغيبة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من منزلها بالقليوبية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجلته (سن 25) عقب خروجها من المنزل لخلافات عائلية بينهما.

وبتاريخ 23/ الجارى حضر المُبلغ لديوان القسم وبصحبته نجلته المتغيبة وقرر بعودتها للمنزل من تلقاء نفسها ونفى تعرضها لأى مكروه، وأقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها وأنها كانت متواجدة رفقة إحدى صديقاتها بمحافظة القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على والدها بحسن رعايتها.





