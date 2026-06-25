الداخلية تكشف حقيقة الصور المتداولة لشخص يحمل سلاحاً نارياً بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح نارى بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور (مالك محل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا) ، وتبين أن الصور المشار إليها "تم تداولها عام 2016" خلال مشاجرة بنطاق محافظة الجيزة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله آنذاك وضبط السلاح النارى المستخدم فى التعدى وصدر حكم قضائى ضده "تم تنفيذه" ، كما تبين صدور أحكام قضائية ضده بالحبس فى قضايا "بلطجة ، سلاح أبيض ، إتلاف".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





