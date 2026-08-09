عمر فايد يقترب من الدوري الإيطالي عبر بوابة فروسينوني

اقترب المدافع المصري عمر فايد، لاعب فناربخشة التركي، من الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل نادي فروسينوني الإيطالي إلى اتفاق مع فناربخشة بشأن الحصول على خدمات عمر فايد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يلزم النادي الإيطالي بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 500 ألف يورو.

ومن المقرر أن ينتقل فايد إلى صفوف فروسينوني في الموسم المقبل، في خطوة جديدة بمسيرته الاحترافية، بعدما خاض تجارب خارجية منذ رحيله عن المقاولون العرب.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات فروسينوني لتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد، بينما يستعد عمر فايد لخوض تجربة جديدة في الملاعب الإيطالية.