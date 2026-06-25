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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد اتهامات بالتحريض والتعدي.. مفاجأة في تحقيقات مشاجرة دمنهور

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم صاحبة الحساب بقيام أفراد إحدى العائلات بالتعدى بالضرب على عائلتها باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابتهم بتحريض من آخرين بدمنهور بالبحيرة.

 بالفحص، تبين وجود خلافات بين أفراد عائلة صاحبة الحساب وعائلة أخرى بسبب الجيرة الزراعية قاموا على أثرها بتاريخ 15 الجارى بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب بالعصى الخشبية، ما أسفر عن إصابة الطرفين، وتم ضبطهما فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وبسؤال القائمة على النشر أقرت بعدم قيام آخرين بالتحريض ضد عائلتها وعللت ادعاءها الكاذب فى إطار اعتراضها على إخلاء سبيل المشكو فى حقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

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