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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على قطعة أرض.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد مواطن بالإسكندرية

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وتهديده بإلحاق الأذى به لإجباره على التنازل عنها بالإسكندرية.


بالفحص أمكن تحديد الشاكى، وهو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبسؤاله، أقر بتضرره من آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، لقيامه بالاتصال به هاتفياً وتهديده بإلحاق الأذى به لإجباره على التنازل عن قطعة أرض مملوكة لعمه.

 بسؤال المشكو فى حقه (بالمعاش)، نفى ما نسب إليه وأقر بأنه يمتلك قطعة الأرض المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية عقب شرائها من عم الشاكى منذ عام 2005، إلا أنه فوجئ بقيام الشاكى بالتعرض له مؤخراً ودأب على التردد على قطعة الأرض ملكه، وقيامه بطلب مبلغ مالى منه بدعوى حراسته لقطعة الأرض وتهديده بالإيذاء.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى قطعة أرض

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