بحث عن طريقة على النت.. تفاصيل إنهاء محاسب حياته شنـ.ـقًا بسبب نجله بالعجوزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة محاسب داخل مسكنه بمنطقة العجوزة، أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفته، وذلك على خلفية مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية مرتبطة بسوء سلوك نجله، فيما أمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وأظهرت التحريات الأولية أن المتوفى، البالغ من العمر 55 عامًا، عُثر عليه معلقًا بحبل مثبت في سقف غرفته داخل محل إقامته، حيث فارق الحياة قبل وصول فرق الإنقاذ.

كما كشفت الفحوص الفنية التي أجرتها جهات التحقيق عن وجود عمليات بحث أجراها المتوفى عبر محرك "جوجل" خلال الفترة السابقة للواقعة، تضمنت الاستفسار عن طرق الانتحار، وهو ما اعتبرته التحقيقات مؤشرًا على وجود نية مسبقة لإنهاء حياته.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثمان شخص داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود جثمان محاسب في العقد السادس من عمره، وبمناظرته تبين وجود آثار تتفق مع واقعة الشنق.

واستمعت النيابة إلى أقوال أفراد أسرته وعدد من المقربين منه للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، ورجحت أن الضغوط النفسية والخلافات الأسرية التي كان يمر بها المتوفى كانت الدافع وراء إقدامه على إنهاء حياته.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة على وجه الدقة، كما كلفت المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة، قبل إصدار تصريح الدفن عقب ورود التقرير الطبي اللازم.