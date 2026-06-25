خايفة من الامتحانات.. كواليس قفز طالبة ثانوية عامة من الطابق الرابع بالطالبية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في إنهاء طالبة بالصف الثالث الثانوي حياتها بالقفز من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية، بمنطقة الطالبية بسبب حالة من القلق الشديد والخوف من امتحانات الثانوية العامة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من علو ووفاتها في الحال، فانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين العثور على جثمان طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا، مصابة بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وبإجراء التحريات وسؤال المحيطين بها، تبين أن الطالبة كانت تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة بسبب اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وشعورها بالخوف والرهبة من الامتحانات، قبل أن تقدم على القفز من الطابق الرابع.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وكلفت الجهات المختصة بإعداد التحريات اللازمة، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.