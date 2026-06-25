تحرير 77 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية اليوم، الخميس، حملات مكبرة على مخابز مخالفة، وحررت 77 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأعلى من التسعيرة للخبز السياحي، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية

وتضمنت فعاليات الحملة، التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 77 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين.

كما شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية، والبيع بأعلى من التسعيرة، وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع المخالفين

كان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.