السائق كلمة السر.. حل لغز إنهاء حياة رجل أعمال خليجي بشقته بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في حل لغز العثور على جثمان رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، حيث تبين أن سائقه وراء قتله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث جرى فرض كردون أمني وإجراء المعاينة اللازمة وفحص الشقة ومحيطها.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى يبلغ من العمر 61 عامًا ويحمل جنسية دولة خليجية، وعُثر عليه جثة هامدة داخل محل إقامته، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بإشراف قيادات مديرية أمن الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تولى الفريق جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود والمحيطين بالمتوفى، إلى جانب فحص علاقاته وتحركاته خلال الأيام الأخيرة.

ونجحت التحريات في تحديد هوية المتهم بعدما تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة حيث كشفت التحريات أن سائق المجني عليه وراء التخلص منه، وتجرى الآن التحقيقات للوقوف على دوافع ارتكابه الجريمة.