إصابة 13عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 13عاملا بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بطريق مرسي مطروح اسكندرية وتم نقل المصابين لمستشفى مطروح العام.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مطروح الإسكندرية وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبلت مستشفى مطروح العام 13مصابا بإصابات متنوعة.

وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة عدد من المصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى حالات اشتباه كسور ونزيف بالمخ، حيث تم إخضاعهم للفحوصات الطبية ووضعهم تحت الملاحظة والرعاية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.