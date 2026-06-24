إلغاء انتداب المعلمين والعاملين بالصحة .. أبرز قرارات المجلس التنفيذي بمطروح

ترأس اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات المهمة.

عدم تجديد الانتدبات

حيث قرر المجلس التنفيذى عدم تجديد الانتدابات بقطاعي التعليم والصحة، مع الترحيب بالمنتدبين للمحافظة لسد العجز في المعلمين والأطباء والتمريض والإداريين.

الزى المدرسي

وكذلك التوسع في مبادرة الزي المدرسي الموحد وصرفه مجانًا لطلاب قرى سيوة والنجيلة وبراني والسلوم، وذوي القدرات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية.

كما وجة المحافظ بتكثيف الحملات اليومية على المحلات والمطاعم، وتشديد العقوبات على المخالفين، مع إعلان قائمة سوداء للمنشآت حال تكرار المخالفات وقطع المرافق عنها حفاظًا على الصحة العامة.

القوافل الطبية

كمل وجه محافظ مطروح بإعداد خطة للقوافل الطبية لقرى ومدن غرب مطروح مع استقرارها بمستشفى برانى من خلال سيارات العيادات المتنقلة المدعومة من مركز التنمية المستدامة وحصر مطالب ومشكلات التأمين الصحي بالمحافظة لبحثها والعمل على حلها.

استكمال المشروعات

استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تشغيل مخبز بمنطقة الخروبة و الإسراع في إعداد وعرض خطة متكاملة لتطوير شبكة الكهرباء بالمحافظة بدءًا من أول يوليو المقبل، مع تحديد المناطق ذات الأولوية.