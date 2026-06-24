النائبة تيسير دهيم تبحث مطالب أولياء الأمور بالحمام والنجيلة مع تعليم مطروح

عقدت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لقاءً مع نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، لعرض مطالب أولياء الأمور بمركزي الحمام والنجيلة وبحث عدد من القضايا والاحتياجات الخاصة بالمدارس .

الموافقة على فتح فصول جديدة

واستعرضت النائبة تيسير مطالب أولياء الأمور بمركزي الحمام و النجيلة علي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح حيث تمت الموافقة علي فتح اقسام جديدة بمدرسة الحمام الثانوية الصناعية قسم ميكانيكا سيارات ونجارة واثاث .

كما أعلنت عضو مجلس الشيوخ موافقة مديرية التربية والتعليم بمطروح استخراج بيانات النجاح والقيد والرسوب من إدارة الحمام التعليمية .

ووجهت النائبة تيسير دهيم الشكر والتقدير لنادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علي تعاونها وحرصها علي الاستماع لمطالب ومقترحات أولياء الأمور للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة ، مشيرة انه سيتم عقد لقاء بشكل دوري مع مديرية التربية والتعليم، لمتابعة ما تم طرحه ووضع خطوات تنفيذية واضحة تضمن سرعة الإنجاز.

واشارت انها قامت بالعديد من الجولات الميدانية بإدارة الحمام التعليمية والنجيلة وبرانى للاستماع لمشاكل المواطنين.

القيادة السياسية والاهتمام بالتعليم

وتابعت عضو مجلس الشيوخ بأننا : "لدينا قيادة سياسية تهتم بالتعليم وتضعه في الأولويات، وذلك ظهر عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين، وعندما وجه بتدريب ألف معلم، كما أننا نرى أنه دائما مهموم بملف التعليم ومشكلاته" .

وأوضحت أنها تسعي لوضع الحلول الفورية لمشكلات المواطنين المتقدمين بطلباتهم واحتياجاتهم من الوزارات المختلفة وأجهزة المحافظة .