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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثانى.. مرسي مطروح تحذر من السباحة بالشواطئ المفتوحة بالأبيض

ارتفاع أمواج البحر فى مطروح
ارتفاع أمواج البحر فى مطروح
ايمن محمود

حذرت مدينة مرسي مطروح فى  بيان رسمي رواد الشواطئ والمصطافين والمواطنين بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر .

الشواطي الغير امنه

وتم تحديد شواطي  الابيض - أم الرخم - عجيبة " بعدم النزول بها  لعدم استقرار حالة البحر 

وتضاف البيان  علي الجميع الاستجابة فوراً بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر  ، وذلك طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح. 

شواطي امنه

وأعلن اللواء محمد رجب رئيس رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن عدم نزول البحر وممارسة السباحة بالشواطئ المفتوحة " الابيض - أم الرخم - عجيبة " ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي " روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام  " .

ضرورة الالتزام بالتعليمات

ونوة رئيس مدينة مرسى مطروح علي الالتزام بضرورة عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة ، وشدد علي الالتزام بتعليمات المدينة التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .

ووجه اللواء محمد رجب لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة عدم السباحة ونزول البحر من رواد الشواطئ والإلتزام بتعليمات مسئولي الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

واوضح  بأننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع .

متابعة لحالة البحر

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

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