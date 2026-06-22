تحرير 20 مخالفة متنوعة لمخابز بمطروح

نفذت مديرية التموين بمطروح حملات مستمرة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين تحت إشراف المحاسب عادل بيومى الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح والدكتور عمرو بخيت وكيل المديرية

ضبط مخالفات بالمخابز

و أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 7 مخالفات نقص وزن للمخابز و 3 مخالفات بيع بازيد للمخابز و1 مخالفة مواصفات للمخابز وتحرير 5 مخالفات عدم اعلان للمخابز و تحرير 1 مخالفة عدم نظافة للمخابز و3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار لمحلات بيع المواد الغذائية والاسماك.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعة الحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.