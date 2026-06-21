تعليم مطروح: إعلان نتيجة الإعدادية خلال اليومين القادمين

اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والمراجعة والرصد الخاصة بأوراق إجابات امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية تسير وفق الخطة المحددة وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون.

ويؤدي جميع المشاركين دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

التحلى بالشفافية

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين في أعمال تقدير الدرجات وأعضاء لجنة النظام والمراقبة بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية التقدير وضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلى عدم التسرع في الأداء من أجل صالح أبنائنا الطلاب وحصولهم على حقوقهم كاملة.

موعد إعلان النتيجة

وأكدت نادية فتحي أنه من المنتظر اعتماد السيد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح لنتيجة الشهادة الإعدادية خلال اليومين القادمين بإذن الله مشيرة إلى أن تعليم مطروح حريص على الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.