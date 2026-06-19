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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

160رحلة شارتر لمطاري العلمين ومرسى مطروح مع بدء موسم صيف 2026

وصول الطائرة الشارت، لمطار مرسي مطروح
وصول الطائرة الشارت، لمطار مرسي مطروح
ايمن محمود

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح  استقبال عدد كبير من رحلات الطيران الشارتر منذ بداية موسم صيف 2026.

160 رحلة طيران بمطروح

وأوضح أنه تم استقبال 160 رحلة طيران شارتر منذ بداية موسم صيف 2026، منها 92 رحلة عبر مطار مرسى مطروح الدولي و68 رحلة عبر مطار العلمين الدولي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استمرارا  لتعزيز مكانة مطروح كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على خريطة السياحة الدولية.

التعاون مع  وزارة السياحة والآثار

وأكد محافظ مطروح على  جهود الدولة والتعاون مع  وزارة السياحة والآثار،  في تقديم خدمات متميزة للسائحين وتوفير المواد التعريفية والدعائية بعدة لغات، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين.

وأشار محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح أن رحلات الشارتر حملت سائحين من عدة دول أوروبية وعربية، أبرزها إيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وصربيا وبولندا وبلغاريا وبيلاروسيا والبرتغال والسعودية وأرمينيا، 

واضاف أن تنوع الجنسيات يعكس تزايد ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المطروحي، مع استمرار العمل على توسيع الأسواق المستهدفة ودعم منظومة الطيران العارض لتحقيق موسم سياحي ناجح .

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