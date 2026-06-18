مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انهيار شرفة مبنى تحت الإنشاء بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر انهيار شرفة مبنى تحت الإنشاء بسيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين بمطروح وتم تقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين .

وشهدت منطقة سيدي عبد الرحمن التابعة لمحافظة مطروح، حادثًا مأساويًا بانهيار شرفة منزل تحت الإنشاء فوق رؤوس عدد من الأشخاص بسيدى عبد الرحمن .

بلاغ بالحادث

وفور ورود البلاغ بوقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض طوق أمني حول المبنى لتأمين المارة، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى العلمين النموذجي لتقديم الرعاية الطبية العاجلة والتحفظ على الجثمان.

اسماء ضحايا الحادث

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي ثروت سامي ع.ا جثة هامدة حيث تم وضعه داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما استقبل قسم الطوارئ 4 مصابين، وهم مجدي ا.م باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور بالفخذ والحوض واشتباه نزيف بالبطن، وأحمد ع.ع عسكر بكسر في الساق اليسرى، ومحمد ع.ع بكدمات وإصابات بالظهر والجسم، وأحمد د.م بكدمات وسحجات متفرقة،

تم التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمطروح، وتحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وعوامل انهيار الشرفة.

