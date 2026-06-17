بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق القصر بمطروح

أصيب اليوم الأربعاء 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق القصر بمرسى مطروح وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا تصادم سيارتين بطريق القصر بمرسى مطروح وعلى الفور انتقلت سيرات الاسعاف الى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى مطروح العام 6 أشخاص مصابين باصابات متنوعة وهم

خالد ص.ع مصاب بكسر بالزراع الايمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رانسى ا.م مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هنا م.م مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صفاء ع.م مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ريتاج ف.ع مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حنان ف.ع مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”.