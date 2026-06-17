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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3661 طالبا يؤدون الامتحان.. تعليم مطروح ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الثانوية

مدير تعليم مطروح خلال جولة على الامتحانات
مدير تعليم مطروح خلال جولة على الامتحانات
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية انهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة صباح الأحد المقبل الموافق 21 يونيو 2026 .

 3661 طالبا 

حيث يؤدى 3661 طالبا الامتحان في مادتي التربية الدينية فترة أولي والتربية الوطنية فترة ثانية بالنظامين القديم والجديد أمام 13 لجنة امتحانية بكافة أرجاء المحافظة والتي تم تخصيصها لأداء الطلاب للامتحان

جاهزية اللجان

وأكدت أنها أطمأنت خلال جولتها التفقدية أمس على جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب مع بداية ماراثون الثانوية العامة كذلك عقدت اجتماعا موسعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة اللمسات النهائية قبل انطلاق الامتحانات ونقل التكليفات الوزارية التي جاءت خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات التعليمية أول أمس عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه سيتم تسليم رؤساء لجان الامتحان الثلاثة عشر كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها للطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن

وأضافت نادية فتحي أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات السيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع الاجهزة الأمنية والجهات الادارية فى نطاق المخافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

واشارت  وكيل تعليم مطروح أن المديرية خصصت 19 إستراحة حكومية للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات مشيرة إلي توافر سبل الإقامة الجيدة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري .

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