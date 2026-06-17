ماس كهربائي بالبطارية.. اندلاع النيران في يخت سياحي وإصابة 3 أشخاص بمطروح

تعرض يخت سياحي بمدينة مرسي مطروح لاندلاع النيران بها بسبب ماس كهربائى وذلك أثناء وقوفه فى ميناء مرسي مطروح وتمت السيطرة على النيران .

بلاغ بالحادث

تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطارا بتعرض أحد اليخوت السياحية بمدينة مرسي مطروح لاندلاع النيران بها وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران .

واستقبلت مستشفى مطروح العام 3 مصابين بسبب الحريق وهم رمضان .ا وزجراب .م ونصار .ا مصابين بحريق نمن الدرجة الثالثة.

ودلت التحريات المبدئية أن سبب الحريق بسبب ماس كهربائي فى البطارية مما تسبب فى اندلاع النيران فى اليخت.