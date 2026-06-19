بمشاركة الأهالي.. صلاة الجنازة على 10 مجهولي الهوية من ضحايا الهجرة غير الشرعية بمطروح

أُقيمت عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح صلاة الجنازة على 10 من الضحايا مجهولي الهوية الذين لقوا مصرعهم في إحدى حوادث الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد صدور تصريح من النيابة العامة بمطروح بدفن الجثامين.

مشاركة كبيرة من الأهالي

وشهدت مراسم الجنازة مشاركة عدد من الأهالي والمتطوعين، قبل تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر المغاربة بمدينة مرسى مطروح، في مشهد إنساني مؤثر.

وكانت الجهات المختصة قد أنهت الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، فيما أذنت النيابة العامة بدفن الجثامين بعد تعذر التوصل إلى هويات أصحابها، .