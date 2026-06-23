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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح : ضبط شخص انتحل صفة طبيب ويمارس الكشف على المرضى

غلق وتشميع العيادة
غلق وتشميع العيادة
ايمن محمود

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح من ضبط أحد الأشخاص انتحل صفة طبيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ضبط منتحل طبيب

تمكنت  إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح من ضبط شخص انتحل صفة طبيب ويمارس الكشف الطبي ومتابعة الحالات، لعدم حصوله على المؤهلات العلمية وترخيص مزاولة المهنة وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

 واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب، إلى جانب إصدار قرار بالغلق والتشميع الإداري للمنشأة لمزاولتها النشاط دون ترخيص.

 وقامت منظومة الشكاوى بفحص والتعامل مع جميع الشكاوى  الواردة من منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، ومحافظة مطروح، ووزارة الصحة، وإدارة خدمة المواطنين بالمديرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقواعد المنظمة.

ونفذت إدارة العلاج الحر حملات مكثفة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها الكامل لتقديم الخدمات الطبية ، بمشاركة فرق العلاج الحر وادارة المعامل وهيئة الدواء وشئون البيئة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح ، استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها إدارة العلاج الحر، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية الخاصة، وضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير والاشتراطات المنظمة للعمل، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة.

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