صحة مطروح: تحرير 6 محاضر ضبط 450 كيلو أغذية وزيوت فاسدة ومنتهية الصلاحية

شنت لجان مكبرة من القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمطروح برئاسة مدير عام الطب الوقائي الدكتور شادى شاهين على الاسواق بكافة مراكز محافظة مرسي مطروح .

ضبط أغذية غير صالحة

وقامت ادارة مراقبة الأغذية، بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، واعدام أكثر من 347 كجم اغذية فاسدة و ضبط ٧٧ لتر من الزيوت ، وضبط ٢٦ كيلو من اللحوم ، وتحرير 6 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحيه مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشأت ،وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شؤونها.

استمرار الحملات

واكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين في اطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح،و الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشئون الوقائية ، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

نقاط للتوعية

وتجدد مديرية الصحة بمطروح دعوتها للمواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية عند التسوق: فحص العبوات: التأكد دائماً من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل الشراء.

ملاحظة الخواص: الابتعاد عن شراء أي منتجات تظهر عليها علامات التغير في الرائحة، اللون، أو القوام.

التواصل: الإبلاغ الفوري في حال الشك في سلامة أي منتج غذائي.