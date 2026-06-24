مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم بين شاحنتين بطريق السلوم - مطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم عنيف بين شاحنتين على الطريق الدولي السلوم - مطروح، بنطاق مدينة سيدي براني.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم شاحنتين على الطريق الدولي السلوم - مطروح، أمام مدينة سيدي براني.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى برانى جثمان المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.