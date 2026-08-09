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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تطلق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الميداني في الوبائيات لمسار الصحة الواحدة

البرنامج التدريبي الميداني
البرنامج التدريبي الميداني
عبدالصمد ماهر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات (FETP) المتخصص في مجال الصحة الواحدة – المستوى المتوسط – في إقليم شرق المتوسط، والذي ينظمه قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة (2023–2027) عبر نهج متكامل يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إطلاق هذا المسار يمثل خطوة مهمة في تطوير برامج بناء القدرات الوطنية في الطب الوقائي والصحة العامة، ويعكس حرص الدولة على تأهيل كوادر قادرة على العمل التكاملي بين القطاعات المختلفة بما يعزز نظم الترصد والاستجابة للتهديدات الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التغيرات المناخية والبيئية والنمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة التفاعل بين الإنسان والحيوان أسهمت في بروز تحديات صحية متزايدة، أبرزها الأمراض المشتركة ومقاومة مضادات الميكروبات والأمراض الناشئة والمعاودة للظهور، ما يستدعي تعزيز التعاون بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة وتطبيق نهج الصحة الواحدة كإطار متكامل للوقاية والاستجابة.

مسار الصحة الواحدة

وأضاف أن البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات، الذي تأسس عام 1993، يُعد أحد النماذج الرائدة في بناء القدرات الوبائية والتدريب الميداني، وقد تطور على مدار أكثر من ثلاثة عقود ليشمل مستويات ومسارات تخصصية تستجيب للاحتياجات والأولويات الوطنية، ومن بينها مسار الصحة الواحدة، مشيراً إلى أن إطلاق المستوى المتوسط يأتي استكمالاً للجهود المصرية بعد تنفيذ أول برنامج تدريب ميداني للصحة الواحدة – المستوى الأساسي – في الإقليم عام 2024 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن الدفعة الأولى تضم مشاركين من الإدارات المركزية بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان، إلى جانب ممثلين عن مديريات الشؤون الصحية ووزارتي البيئة والزراعة بمحافظات القاهرة وأسيوط والشرقية.

وتتطلع الوزارة إلى أن تشكل هذه الدفعة نواة لشبكة وطنية من المتخصصين في مجال الصحة الواحدة، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بين القطاعات المعنية ويسهم في حماية صحة المجتمع وتعزيز الأمن الصحي في مصر.

وزارة الصحة والسكان البرنامج التدريبي الميداني الوبائيات الصحة الواحدة FETP إقليم شرق المتوسط قطاع الطب الوقائي

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