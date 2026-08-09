نانسي صلاح بإطلالة صيفية جذابة على البحر وتخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة صيفية جذابة خطفت الأنظار.

نانسي صلاح

وظهرت نانسي صلاح خلال الصورة على ممشى ساحلي مميز، مُضاء بأعمدة الإنارة الجانبية، ويطل مباشرة على البحر، واستمتعت بأجواء الغروب والمناظر الساحلية الهادئة.

واعتمدت الفنانة على إطلالة كاجوال صيفية بسيطة، وأرفقت الصورة بمقطع من أغنية «Touch The Sky» للمغني ZAYA، لتضفي على ظهورها أجواءً مبهجة وحيوية، وسط تفاعل وإعجاب متابعيها.