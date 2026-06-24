27 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة وضبط مواد غذائية غير صالحة بمطروح

نفذ تموين مطروح حملات مستمرة مكثفة على المخابز البلدية والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين بالإضافة إلى قيام حملات على المحال والأسواق.

حملات على الاسواق

وقامت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل بيومى الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح والعقيد أحمد متولى رئيس مباحث التموين والدكتور عمرو بخيت وكيل المديرية وبقيادة أحمد خليل مدير الإدارة و مفتشي مباحث التموين بالمرور على المخابز البلدية والمحال

ضبط مخالفات

و أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 2 مخالفة عدم نظافة لمخبز بلدى 5 مخالفة بيع خبز بازيد 4 مخالفة خبز ناقص الوزن 8 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع المعروضة 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية 2 محضر عرض لحوم مكشوفه

كما تم ضبط 1576 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحيه 117 كجم مخلل بدون بيانات و 50 عبوه عطور وكريم مجهولة المصدر

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.