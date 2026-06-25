القبض على موظف انتحل صفة ضابط وتعدى على فتاة بالسب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة والتعدى عليها بالسب وتهديدها.

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة.

وبسؤالها، قررت بقيامها بوضع منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى للحث على الرفق بالحيوان مرفقاً برقم هاتفها، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالاتصال بها هاتفياً، وادعى كونه ضابط شرطة وقام بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلقاء القبض عليها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، موظف بإحدى الجامعات، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب مشاهدته للمنشور الخاص بالشاكية، والتى تدعو فيه للرفق بالحيوان لتضرره من الكلاب الضاله لسابقة هجومها على نجله وإصابته بجروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





