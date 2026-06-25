حبس المتهم بالتعدى على حمار بالقليوبية

قررت المحكمة المختصة، حبس المتهم في واقعة التعدي على “حمارة القليوبية” لمدة عام، على خلفية اتهامه بالتعدي على الحيوان.



وكشف المحامي وليد الرفاعي، دفاع المتهم، تفاصيل جديدة بشأن القضية، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إلى جهات التحقيق لعرض المتهم على الطب الشرعي النفسي أو إحدى مستشفيات الأمراض النفسية، لبيان مدى معاناته من اضطرابات أو اهتزاز نفسي، استنادًا إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات، وشهادات عدد من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عما تضمنه محضر الشرطة وتحريات المباحث.



وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو صادم جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام أحد الأشخاص بالتعدي على حمار داخل قطعة أرض بمحافظة القليوبية؛ حيث أسفرت التحريات المكثفة وفحص مقطع الفيديو عن تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه بنجاح.



وبمواجهة المتهم وفحص حالته، تبين أنه عاطل عن العمل ويعاني من اضطرابات نفسية حادة وسلوكيات غير متزنة مشهود بها بين أهالي منطقته، وبناء عليه اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التنسيق الفوري لنقله وإيداعه داخل إحدى المصحات النفسية المتخصصة لتلقي الرعاية والعلاج المناسبين.