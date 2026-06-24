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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأول على إعدادية القليوبية: حلمي الذكاء الاصطناعي.. ووالدي كان سندي طوال رحلة التفوق

الأول علي الشهادة الإعدادية بالقليوبية
الأول علي الشهادة الإعدادية بالقليوبية
إبراهيم الهواري

استقبل الطالب عبد الرحمن منصور، ابن قرية كفر شبين  بمحافظة القليوبية، خبر حصوله على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، بعدما حصد أعلى الدرجات على مستوى المحافظة، ليُتوج رحلة من الاجتهاد والالتزام طوال العام الدراسي.


وأكد عبد الرحمن أن سر تفوقه يعود إلى تنظيم الوقت والالتزام بخطة مذاكرة يومية، إلى جانب الحرص على متابعة الدروس والمراجعة المستمرة أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه كان يوازن بين الدراسة والراحة بما يساعده على تحقيق أفضل النتائج.
وأوضح الطالب المتفوق أن حلمه في المستقبل هو الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، نظرًا لشغفه الكبير بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مؤكدًا أنه يسعى إلى مواصلة التفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
ووجه عبد الرحمن الشكر إلى أسرته على الدعم المتواصل الذي قدمته له طوال العام الدراسي، موجها تحية خاصة إلى والده، الذي يعمل مدرس لغة عربية، لدوره الكبير في متابعته وتشجيعه والوقوف بجانبه خلال فترة الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة التي ساعدته على التفوق.
كما وجه الطالب رسالة إلى طلاب الشهادة الإعدادية في الأعوام المقبلة، داعيًا إياهم إلى الالتزام بتنظيم الوقت، والاهتمام بالتقييمات الأسبوعية والواجبات المدرسية، وعدم تأجيل المذاكرة، مؤكدًا أن الاجتهاد والاستمرارية هما الطريق الحقيقي للوصول إلى النجاح وتحقيق الأحلام.
واختتم عبد الرحمن حديثه بالتعبير عن سعادته الغامرة بحصوله على المركز الأول، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل بداية جديدة نحو تحقيق طموحاته العلمية والمهنية في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
واعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.
وأعلن المحافظ أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية العامة قد بلغت 73.46%، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 120535 طالبا وطالبة، حضر منهم 119068 طالبا وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين 87464 طالبا وطالبة في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة. وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب مؤكدا على أهمية استمرار هذا التفوق في المراحل التعليمية القادمة لبناء جيل قادر على المنافسة ومواكبة التطورات.

القليوبية محافظة القليوبية الشهادة الإعدادية بالقليوبية العام الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية بالقليوبية

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