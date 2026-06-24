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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 73.46%

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.


ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود عام دراسي كامل من العمل الدؤوب والمتابعة المستمرة لضمان سير العملية التعليمية والامتحانية بأفضل صورة ممكنة وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.
وأعلن المحافظ أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية العامة قد بلغت 73.46%، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 120535 طالبا وطالبة، حضر منهم 119068 طالبا وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين 87464 طالبا وطالبة في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة. وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب مؤكدا على أهمية استمرار هذا التفوق في المراحل التعليمية القادمة لبناء جيل قادر على المنافسة ومواكبة التطورات.
كما تضمن الاعتماد الإعلان عن تفاصيل نتائج الفئات والنوعيات التعليمية المختلفة، حيث بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 72.82% بعدد متقدمين بلغ 2387 طالبا، حضر منهم 2351 طالبا ونجح 1712 طالبا. وفيما يخص مدارس التربية الخاصة التي توليها المحافظة اهتماما بالغا، فقد حققت الإعدادية لطلاب النور للمكفوفين نسبة نجاح مبهرة بلغت 100% حيث تقدم للامتحان 11 طالبا وحضروا جميعا ونجحوا بالكامل، بينما بلغت نسبة النجاح للإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع 95.84% حيث تقدم للامتحان 24 طالبا وحضر 23 طالبا واجتازوا الامتحانات بنجاح.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمت بمنتهى الدقة والشفافية والحيادية التامة لإعطاء كل طالب حقه، مشيرا إلى أن المديرية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة منذ بداية ماراثون الامتحانات وحتى إعلان النتيجة، مما يعكس التنظيم الجيد والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لخدمة المنظومة التعليمية.
وفي لفتة أبوية كريمة، حرص معالي المحافظ على إجراء اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل على مستوى المحافظة لتهنئتهم شخصيا بهذا التفوق المتميز. وأعرب سيادته خلال حديثه معهم عن مدى فخره واعتزازه بما حققوه من مراكز متقدمة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول وتوفير البيئة المناسبة للنجاح من قبل أسرهم، ووجه المحافظ رسالة تشجيع لأبنائه الأوائل بضرورة الحفاظ على هذا المستوى الراقي من التفوق خلال المراحل التعليمية القادمة، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على تكريم النوابغ وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم ليكونوا قادة المستقبل وعماد الوطن.
وفي ختام الفعاليات، وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أصدق التهاني القلبية لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين، ولأسرهم وأولياء أمورهم الذين تحملوا المشاق ووفروا لأبنائهم كل سبل الدعم والرعاية للوصول إلى هذا المستوى المشرف. كما حث المحافظ أبناءه الطلاب على مواصلة الجد والاجتهاد في مرحلة التعليم الثانوي والتسلح بالعلم والمعرفة والمهارات الحديثة، مؤكدا أنهم بناة المستقبل والأمل المشرق لمصرنا الغالية في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد

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