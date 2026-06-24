القليوبية.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.



وهنأ محافظ القليوبية الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، ومشيدًا بالجهود التي بذلها العاملون بقطاع التعليم بالمحافظة طوال العام الدراسي لضمان سير العملية التعليمية والامتحانات بصورة منتظمة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى استمرار العمل على دعم المنظومة التعليمية وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.