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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت محافظة القليوبية، قيام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026، في بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح رئيس الكنترول بالقليوبية.


وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، قد انتهت من أعمال مراجعة ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، تمهيدا لعرض النتيجة على المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية لاعتمادها رسميًا ، وإعلانها للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية.
وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم ، أن أعمال الكنترول والمراجعة النهائية أوشكت على الانتهاء بالكامل، حيث يجري حاليًا تجهيز النتيجة في صورتها النهائية تمهيدًا لاعتمادها من المحافظ، مؤكدة أن نسب النجاح جاءت مطمئنة وتشير إلى ارتفاعها مقارنة بنتيجة الفصل الدراسي الأول.
وأضافت المصادر، أن النسب النهائية للنجاح وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها عقب اعتماد النتيجة رسميًا، على أن تُتاح للطلاب من خلال المدارس والمنصات المخصصة للاستعلام عن النتائج.
وأوضحت المديرية ، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة، موزعين على 440 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية والفرعية لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ.
وأكدت المديرية، التزام جميع اللجان بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في أعمال الغش، مع توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

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