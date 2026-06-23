كشف ملابسات فيديو تعدي شخص على والده وشقيقه في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيقه بالتعدى عليه ووالده بالسب وسرقة محتويات المنزل بالقليوبية لكونه من متعاطى المواد المخدرة حيث تم تحديد الشخص والمتهم وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .



تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية اخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الامن يفيد رصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيقه بالتعدى عليه ووالده بالسب وسرقة محتويات المنزل فى محافظة القليوبية لكونه من متعاطى المواد المخدرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر وتبين انه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبسؤاله قرر بقيام شقيقه بالتعدى عليه بالسب والإستيلاء على بعض محتويات المنزل لكونه من متعاطى المواد المخدرة ، ولدى معاتبته قام بالتجرد من ملابسه وإشهار سلاح أبيض عصا خشبية.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين انه عاطل "له معلومات جنائية" وضُبط بحوزته كمية من مخدرى "الأيس و البودر" و عصا خشبية و سلاح أبيض ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.