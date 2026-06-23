قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%
تحذيرات من هجمات مقلدة .. هجوم مونتريال يعيد المخاوف من عنف الإنسيل
عملة لويك بيلودو .. كيف تصدر خبير اقتصادي تريند الألعاب الإلكترونية
بعد موافقة النواب .. المالية تحسم جدل ضريبة الغاز الطبيعي
الطاقة الذرية : تفتيش محدود لمنشأة بوشهر النووية .. واستمرار القيود
الدهّابة تهدد مصر بـ كارثة بيئية | خبير استراتيجي يكشف عن معلومة قومية مهمة
بـ قميص المنتخب وشعار مفيش نوم .. وزير الري يترأس اجتماعا رسميًا لمناقشة ملف المياه
قرار مفاجئ | ليبيا تحظر دخول مواطني 4 دول .. وتبدأ إجراءات ترحيل واسعة
تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري
وصلت للضرب | خناقة جديدة في مستشفى .. وتدخل أمني عاجل
إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة في حادث سير بـ قويسنا
لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كشف ملابسات فيديو تعدي شخص على والده وشقيقه في القليوبية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيقه بالتعدى عليه ووالده بالسب وسرقة محتويات المنزل بالقليوبية لكونه من متعاطى المواد المخدرة حيث تم تحديد الشخص والمتهم وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .


تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية اخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الامن يفيد رصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شقيقه بالتعدى عليه ووالده بالسب وسرقة محتويات المنزل فى محافظة القليوبية لكونه من متعاطى المواد المخدرة.
وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر وتبين انه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبسؤاله قرر بقيام شقيقه بالتعدى عليه بالسب والإستيلاء على بعض محتويات المنزل لكونه من متعاطى المواد المخدرة ، ولدى معاتبته قام بالتجرد من ملابسه وإشهار سلاح أبيض عصا خشبية.
وأمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين انه عاطل "له معلومات جنائية" وضُبط بحوزته كمية من مخدرى "الأيس و البودر" و عصا خشبية و سلاح أبيض ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

الأطفال

تشريع تحت المجهر .. كيف يعيد قانون حماية الطفل ضبط مسؤوليات المؤسسات؟

النائب تامر عبد الحميد

برلماني: إنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم

السجائر

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه بسبب سيجارة.. اعرف التفاصيل

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد