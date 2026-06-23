الانتهاء من مراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. واعتمادها غدا

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، من أعمال مراجعة ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، تمهيدا لعرض النتيجة على المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية لاعتمادها رسميًا مساء الأربعاء المقبل، وإعلانها للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية.



وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم ، أن أعمال الكنترول والمراجعة النهائية أوشكت على الانتهاء بالكامل، حيث يجري حاليًا تجهيز النتيجة في صورتها النهائية تمهيدًا لاعتمادها من المحافظ، مؤكدة أن نسب النجاح جاءت مطمئنة وتشير إلى ارتفاعها مقارنة بنتيجة الفصل الدراسي الأول.

وأضافت المصادر، أن النسب النهائية للنجاح وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها عقب اعتماد النتيجة رسميًا، على أن تُتاح للطلاب من خلال المدارس والمنصات المخصصة للاستعلام عن النتائج.

وأوضحت المديرية ، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة، موزعين على 440 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية والفرعية لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ.

وأكدت المديرية، التزام جميع اللجان بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في أعمال الغش، مع توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

كما تم تجهيز اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة، والتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية والصحية لتوفير الرعاية الطبية والتأمين الكامل لمقار اللجان، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.