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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد القافلة البيطرية المجانية بكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد أعمال القافلة البيطرية العلاجية المجانية بقرية كفر علي شرف الدين بمركز كفر شكر، وذلك بحضور الدكتور هاني شمس الدين، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، واللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.


وتفقد المحافظ أقسام القافلة المختلفة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، واستمع إلى شرح من الفرق البيطرية حول منظومة التحصينات الوقائية والخدمات العلاجية المقدمة للمربين، كما التقى عدداً من الفلاحين والمواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم صغار المربين وتخفيف الأعباء عنهم باعتبارهم شريكاً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي.
كما شملت الجولة تفقد الوحدة البيطرية بكفر علي شرف الدين، حيث اطلع المحافظ على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، واستمع إلى عرض قدمه مدير مديرية الطب البيطري حول البرامج العلاجية والوقائية التي تنفذها الوحدة، موجهاً بضرورة تيسير الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمة، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.
وتُنظم القافلة تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالقليوبية (إدارة كفر شكر البيطرية)، وبالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ببنها، حيث تقدم جميع خدماتها بالمجان، وتشمل الكشف والفحص الطبي للحيوانات وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة، بما يسهم في تحسين صحة الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.
وعلى هامش أعمال القافلة البيطرية، تابع محافظ القليوبية تنفيذ أعمال تعقيم وتحصين الكلاب الضالة بالمنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة للسيطرة على أعدادها والحد من انتشار الأمراض، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع الالتزام بالأساليب البيطرية والإنسانية المعتمدة في التعامل مع الحيوانات، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على البيئة.
وأوضح الدكتور هاني شمس الدين، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن القافلة تضمنت أيضاً تنفيذ عدد من التدخلات الجراحية المجانية على أيدي نخبة من الأطباء البيطريين، إلى جانب تنظيم ندوات إرشادية وتوعوية للمربين للتعريف بأهم الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها، ورفع الوعي بأساليب التربية والرعاية الصحية السليمة.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بجميع القرى والمراكز، بالتعاون مع الجهات البحثية والجامعية، بهدف توسيع نطاق الخدمات البيطرية والوصول إلى أكبر عدد من المربين، دعماً للفلاح المصري، وتعزيزاً لجهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية جولة ميدانية قافلة طبية

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