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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: دعم المنظومة الصحية على رأس أولوياتنا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


ضم الوفد الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومحمد فرغلي العضو المنتدب لمؤسسة بنك الشفاء المصري، والدكتور محمد مصطفى إسماعيل عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والمنسق العام للقوافل الطبية والمجتمع المدني بمجلس الوزراء، والأستاذ ماهر وحيد رئيس قسم القوافل بمؤسسة بنك الشفاء المصري.
 

أكد محافظ القليوبية بالوفد، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرات الصحية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


وتعد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء إحدى الآليات المهمة التي تعمل على سرعة الاستجابة للاستغاثات الطبية والحالات الإنسانية، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، ودعم مرضى الأورام وزراعة النخاع والحالات الحرجة، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بما يضمن وصول الخدمات الطبية المجانية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.


وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، خلال اللقاء، أن ملف دعم المنظومة الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات الحالية العجز في أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، وهو ما يستلزم تضافر جهود جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.


وأعرب المحافظ عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، لدعم المستشفيات بالمحافظة وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات الحرجة وحديثي الولادة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.


من جانبهم، أكد أعضاء الوفد حرصهم على استمرار التعاون مع محافظة القليوبية، ودعم المبادرات الصحية والقوافل الطبية التي تستهدف تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، وتعزيز أوجه الشراكة مع الأجهزة التنفيذية بما يحقق صالح أبناء المحافظة.


وعقب انتهاء اللقاء، يتوجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، برفقة وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، لتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بقرية البقاشين التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، والمنظمة بالتنسيق بين مؤسسة بنك الشفاء المصري ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.


وتستمر أعمال القافلة الطبية على مدار يومين، حيث تُخصص فعاليات يوم الأربعاء لتقديم خدمات الكشف والعلاج في تخصص الرمد، بينما تشهد فعاليات يوم الخميس تقديم الخدمات الطبية في تخصصات العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، في إطار توفير رعاية صحية متكاملة لأهالي القرية والقرى المجاورة، مع تقديم الكشف والعلاج وصرف الأدوية بالمجان.

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