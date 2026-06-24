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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بوحدة البقاشين الصحية التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الخدمات الصحية والوصول بالرعاية الطبية إلى المواطنين في مختلف القرى.


كان في استقبال المحافظ الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومحمد فرغلي العضو المنتدب لمؤسسة بنك الشفاء المصري.

وتأتي القافلة الطبية في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة بنك الشفاء المصري، ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية ومتكاملة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وتفقد المحافظ عيادات القافلة الطبية، واطلع على انتظام سير العمل وآليات استقبال المواطنين، كما تابع أعمال الكشف في تخصص الرمد، وحرص على الاستماع إلى عدد من المترددين للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.
كما تابع المحافظ إجراءات صرف العلاج بالمجان، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى متابعة أعمال قياس النظر وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه المبادرات تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في تنظيم القوافل الطبية والوصول بالخدمات العلاجية المجانية إلى القرى الأكثر احتياجًا.

وتستمر أعمال القافلة على مدار يومين، حيث خُصص اليوم الأول لتقديم خدمات الرمد، والتي تشمل الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء قياس النظر وتوفير النظارات الطبية للحالات المستحقة، فيما يشهد اليوم الثاني تقديم خدمات الكشف والعلاج في تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، مع صرف العلاج بالمجان لجميع المترددين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية قافلة طبية كفر شكر

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