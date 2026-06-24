وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة طبيبة الأسنان سارة عوض بعد الا.عتداء عليها

قام الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بزيارة طبيبة الأسنان سارة عوض بالمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك عقب تعرضها لاعتداء داخل مقر عملها في شبرا الخيمة.



واطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية للطبيبة، وتابع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لها، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة حتى تمام تعافيها.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية متابعتها المستمرة للحالة، مع تقديم الدعم الكامل للطبيبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبها، تابعت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة منسوبة إلى إحدى المنشآت الطبية بشبرا الخيمة، تتضمن ادعاءات بحدوث اعتداء على طبيبة أسنان خلال تأدية عملها.

وشددت الوزارة على أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية مقدمي الخدمات الصحية خلال أداء واجبهم، مع عقوبات رادعة على أي اعتداء يستهدف الأطقم الطبية أو العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اعتداء أو إساءة ضد العاملين بالمنظومة الصحية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.