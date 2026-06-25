ننشر جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، جدول مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ أعمال تلقي طلبات التظلم اعتبارًا من السبت 27 يونيو الجاري وتستمر حتى الأربعاء 8 يوليو المقبل، على أن يتم تخصيص يوم الخميس 9 يوليو للطلاب الذين تخلفوا عن التقديم في المواعيد المحددة.



وأوضحت المديرية أن تقديم طلبات التظلم يتم بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن خلدون بمدينة بنها خلف ديوان عام المحافظة.



وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد استقبال طلبات التظلمات لكل إدارة تعليمية، حيث تم تخصيص يومي 27 و28 يونيو لإدارة بنها التعليمية، ويوم 29 يونيو لإدارتي طوخ وقها، و30 يونيو لإدارة قليوب، و1 يوليو لإدارتي القناطر الخيرية وكفر شكر، و4 يوليو لإدارة غرب شبرا الخيمة، و5 يوليو لإدارة شرق شبرا الخيمة، و6 يوليو لإدارة شرق شبين القناطر، و7 يوليو لإدارة الخانكة، و8 يوليو لإدارتي الخصوص والعبور، بينما تم تخصيص يوم 9 يوليو للطلاب المتخلفين عن التقديم من جميع الإدارات التعليمية.



وأكدت المديرية ضرورة حضور ولي الأمر بنفسه في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الإجابة، مع إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مشددة على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.



وأضافت أن لجنة النظام والمراقبة ستتولى تحديد موعد الاطلاع على أوراق الإجابة لكل طالب بعد تقديم طلب التظلم، وذلك بمقر مدرسة 25 يناير، مشيرة إلى أن كشوف نتائج التظلمات سترسل إلى الإدارات التعليمية المختلفة، على أن تتضمن أسماء الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم فقط بعد الانتهاء من فحص ومراجعة أوراق الإجابة.