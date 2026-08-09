لماذا لم تنخفض أسعار المانجو رغم ذروة الموسم؟.. شعبة الخضروات تكشف السبب

رغم دخول موسم المانجو مرحلة الذروة خلال نهاية يوليو وبداية أغسطس، لم تشهد أسعار بعض الأصناف تراجعًا ملحوظًا، في الوقت الذي كان يُتوقع فيه أن تؤدي زيادة المعروض الموسمية إلى انخفاض الأسعار، إلا أن تراجع إنتاج بعض المناطق حد من الزيادة المتوقعة في الكميات المطروحة بالأسواق.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم انخفاض أسعار المانجو رغم دخول ذروة الموسم، يرجع إلى تراجع إنتاج بعض المناطق، وعلى رأسها الإسماعيلية، نتيجة تعرض بعض الزراعات لمشكلات وآفات أثرت على إنتاجية الأشجار وجودة الثمار.

تراجع الإنتاج يحد من المعروض

وأوضح النجيب أن حجم محصول المانجو الحالي شهد تراجعًا مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما حد من الزيادة المتوقعة في المعروض، وبالتالي لم تنعكس ذروة الموسم بالشكل المعتاد على الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار المانجو تختلف بصورة كبيرة وفقًا للصنف والجودة، وهو ما يجعل مستويات الأسعار متفاوتة بين الأصناف المختلفة في الأسواق.

200 جنيه سعر الكيلو

وكشف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة عن تفاوت أسعار المانجو في سوق الجملة، موضحًا أن سعر الكيلو يتراوح بين 45 و200 جنيه، بحسب الصنف والجودة.

وأوضح أن سعر المانجو الزبدية والسكري يتراوح بين 60 و80 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار المانجو العويسي بين 120 و150 جنيهًا، في حين يصل سعر كيلو المانجو الفص إلى 200 جنيه في سوق الجملة.

أسعار المانجو بسوق العبور

وبحسب أحدث أسعار منشورة لسوق العبور يوم السبت 8 أغسطس 2026، سجلت المانجو العويس والفص مستويات تتراوح بين 70 و130 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار المانجو الهندي والتيمور والفونس والصديقة بين 40 و70 جنيهًا.

كما سجلت المانجو الزبدية بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، والمانجو البلدي بين 20 و30 جنيهًا، بينما تراوح سعر السكري والجولك بين 35 و65 جنيهًا للكيلو، وسجلت أصناف كيت وكنت بين 20 و35 جنيهًا.

وفرة المحاصيل لا تعني انخفاض الأسعار

وفي تصريحات أحدث مرتبطة بحركة الأسواق، أكد النجيب عدم وجود مشكلات في توافر المحاصيل، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية متاحة بكميات تلبي احتياجات السوق، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل النقل والطاقة والأسمدة ومدخلات الزراعة، أصبح من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار المنتجات الزراعية.

وبالنسبة للمانجو تحديدًا، قال إن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة انخفاض جميع الأصناف بنفس النسبة، خاصة مع اختلاف الإنتاج من منطقة إلى أخرى ومن صنف إلى آخر، إلى جانب تفاوت الجودة والطلب.

توقعات بتراجع تدريجي

وبحسب تصريحات النجيب، فإن اتجاه أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة يرتبط بحجم المعروض الفعلي في الأسواق، وليس بمجرد دخول الموسم مرحلة الذروة، خاصة أن الإنتاج يختلف بين الأصناف والمناطق الزراعية.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة الكميات المطروحة ودخول أصناف جديدة إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يرفع المعروض ويوفر بدائل أكثر أمام المستهلكين.