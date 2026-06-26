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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إجازة الجمعة.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 26 يونيو، سيولة مرورية وانتظامًا في حركة السيارات بمعظم الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السير والتعامل مع أي معوقات.


وانتظمت الحالة المرورية على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من المرونة المرورية، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي.

فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

شارع الهرم الحالة المرورية سيولة سيولة مرورية

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