ضبط أحد أباطرة الإجرام بعد مطاردة مع الشرطة بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ من إلقاء القبض على أحد أباطرة الإجرام وتجار المواد المخدرة أثناء الاختباء داخل احدى العشش.

تحرك أمني عاجل



وكان طريق "المحلة ـالمنصورة" شهد مطاردة حامية بين قوات الشرطة من جهة والمدعو "إبراهيم. خ" أحد أباطرة الإجرام والمواد المخدرة حال استقلاله سيارة ملاكي وهروبه وسط الزراعة بنطاق الطريق الدائرى خشية الفتك به علي أيدي ضباط وقوات فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور شرطة ثان المحلة بتوافر معلومات حول توافر معلومات حول تحرك المتهم المذكور واستقلاله سيارة ملاكي تحوي كميات من المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم.

ضبط المتهم



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته ولكنه هرب خلال المطاردة مع رجال الشرطة بطريق "المحلة ـ المنصورة ".

سقوط المتهم الهارب



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن كفر الشيخ لضبط المتهم المذكور مسلحا حال اختباءه داخل عشش مدينة بلطيم.

ضبط متلبسا



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.